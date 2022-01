https://it.sputniknews.com/20220120/prospera-in-libia-la-tratta-degli-schiavi-ma-non-si-fa-nulla-per-contrastarla-perche-14698845.html

Prospera in Libia la tratta degli schiavi, ma non si fa nulla per contrastarla. Perché?

Prospera in Libia la tratta degli schiavi, ma non si fa nulla per contrastarla. Perché?

Il deserto libico ospita diversi campi di detenzione di migranti irregolari i quali cercano di arrivare in Europa dai loro Paesi attraverso la Libia, ma... 20.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-20T14:30+0100

2022-01-20T14:30+0100

2022-01-20T14:30+0100

libia

migranti

onu

tratta di esseri umani

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/14699941_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_090a835e456d36acb9b31f71ed6f9f05.jpg

Sputnik ha condotto un’indagine e ha scoperto il motivo per cui il governo libico non agisce su questo tema, qual è la portata del riscatto chiesto alle famiglie degli ostaggi e la ragione per cui spesso bisogna pagare un riscatto “doppio”.Amany Ahmad, quarantenne di nazionalità algerina, e altri 5 hanno cercato di arrivare in maniera irregolare in Europa ma sono stati catturati da una banda di trafficanti di esseri umani. Questi li hanno catturati e trasportati sotto il sole cocente attraverso il deserto dalla regione frontaliera algerina di Ghadames fino in Libia. Le bande hanno rivenduto regolarmente questi schiavi: dopo essere stati rivenduti più volte, sono riusciti a ripagare il riscatto e sono stati liberati.Ma non sono mai arrivati in Europa, sono dovuti tornare in Algeria. Amani è ora pronto a condividere la verità su quello che gli è successo.La storia della prigioniaNel maggio 2021 i contrabbandieri hanno promesso di far entrare clandestinamente in Italia 6 algerini: Amani Ahmad era uno di loro. Ma dopo aver pagato 350 dollari per il trasferimento, questi uomini sono finiti a Ghadames, sul confine libico-algerino. Sono stati poi trasportati attraverso il deserto in una zona poco nota in territorio libico da un personaggio che si è identificato con il nome di Youbas.Qui sono finiti in un campo di detenzione: un’area isolata e ben delimitata in cui si trovava soltanto un magazzino. Qui erano alloggiate circa 500 persone di diverse nazionalità con una sola cosa in comune: avevano cercato di entrare in maniera irregolare in Europa ed erano diventati schiavi in territorio libico.Per circa 5 mesi, Amani è stato rivenduto da una banda all'altra. Per riportare Amani a casa, la sua famiglia ha dovuto pagare circa 3.000 euro: una somma incredibilmente grande per una famiglia povera algerina. Si tenevano in contatto con lui attraverso lo stesso Youbas, che avrebbe dovuto facilitare il viaggio di Amani e dei suoi compagni in Italia. I parenti di Amani hanno dovuto accettare un cosiddetto "riscatto doppio" per far in modo non soltanto di liberare dalla prigionia di quel momento, ma per consentirsi anche di tornare in territorio algerino senza il rischio di essere imprigionato da altre bande. Per questo l'importo è aumentato in maniera considerevole, anche se i trafficanti avevano inizialmente fissato l'importo del riscatto a 1.000 euro.Il caso di Amani Ahmad non è affatto l'unico. Secondo l'ex ministro degli Interni libico Saleh Rajab, il traffico di esseri umani, così come il fenomeno dei i campi di detenzione irregolari, ha fatto la sua comparsa in Libia nel 2011, dopo l'inizio della guerra civile e il rovesciamento del regime di Muammar Gheddafi.Dove portano i sogni di emigrazioneAnche Mohammad Rashid, marocchino di 30 anni, voleva arrivare in Italia ma nel suo caso gli intermediari erano più di uno. Pertanto, le condizioni della sua detenzione in Libia sono state più dure.Come ha spiegato, gli stessi contrabbandieri entrano in contatto con i giovani e si offrono di aiutarli a migrare illegalmente in Europa. Tutte queste rotte passano attraverso il territorio libico: è qui che vengono presi come schiavi. La maggior parte dei campi di detenzione per migranti si trova nella Libia centrale, in zone desertiche dove solo i beduini nomadi passano di tanto in tanto.Quindi, i detenuti sono più difficile da trovare.Le bande contattano poi le famiglie delle persone catturate e chiedono un riscatto: se non lo ottengono, rivendono lo schiavo ad altri. Se questo accade, il riscatto aumenta: infatti, dovranno essere ripagati tutti i banditi nelle cui mani è finito lo sfortunato prigioniero.Il riscattoQuesti ha anche sottolineato che le vittime non sono completamente al sicuro fino a quando non attraversano il confine con la Libia.Le rotteSecondo Muhammad Rashid, il percorso dal Marocco è stato il più complicato: hanno dapprima attraversato il confine con l'Algeria, passando da ovest a est attraverso un Paese vicino e poi sono entrati in Libia. La stranezza di questo percorso non li ha inizialmente insospettiti.In territorio libico i contrabbandieri al seguito hanno fatto indossare a tutti un niqab e un burqa poiché la presenza di donne in macchina riduce al minimo i controlli.Così dalla frontiera algerino-libica hanno raggiunto un campo di detenzione nel bel mezzo del deserto libico. Anche questo somigliava a un magazzino dove venivano tenuti centinaia di in prigionia.MafiaParlando della sua prigionia libica, l’uomo ha così continuato:La via di casaL’uomo ha fornito i nomi degli intermediari che si occupano di traffico di esseri umani tra il Marocco e la Libia: Hajj Haytham, al-Bija, Hajj Yubas, Hajj Khalifa, Hajj Osama, Mihnad e Hajj Maryam. Ma il Ministero dell'Interno libico è sicuro che questi nomi non corrispondano ai veri nomi dei mafiosi impegnati in questa tratta.Le forze di sicurezza libiche detengono un elenco di trafficanti che comprende circa 200 nominativi. Alcuni di loro sono già stati arrestati e altri sono attualmente ricercati.Da parte sua l'attivista marocchina per i diritti umani Fatima Boughanbour ha sottolineato che oltre 1.500 cittadini marocchini sono scomparsi in Libia dal 2016 perché catturati, rinchiusi nelle prigioni statali per aver tentato di attraversare illegalmente il confine o ancora annegati nel Mar Mediterraneo mentre cercavano di raggiungere l'Europa.E l'ONU cosa fa?Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è consapevole della situazione relativa al traffico di esseri umani in Libia. Secondo la risoluzione 2546 del 2020 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, gli stati membri del Consiglio hanno il diritto di ispezionare le navi in alto mare al largo della Libia se queste sono sospettate di contrabbando di migranti e traffico di esseri umani. Ma questo diritto è valido solo sulla carta: infatti, nella prassi comune le navi non vengono ispezionate ogni volta.Chi patrocina la mafia libica?Nel febbraio 2018 un comitato di esperti delle Nazioni Unite ha inviato al Consiglio di sicurezza un rapporto in cui si evidenzia un aumento significativo del traffico di esseri umani in Libia. Il comitato ha anche messo in guardia circa un possibile accordo irregolare tra le forze di sicurezza libiche e i contrabbandieri.Questa conclusione si basa sulla testimonianza di alcuni clandestini eritrei i quali sono stati arrestati a Tripoli nel 2016 quando dei banditi li hanno consegnati ai funzionari del Ministero dell'Interno "in cambio di denaro".Anche gli interlocutori di Sputnik riportano casi simili: i banditi spesso consegnano i prigionieri alle forze di sicurezza dopo aver ricevuto riscatti dalle famiglie. Meno comune è il caso in cui i campi di detenzione dei migranti siano situati proprio in aree di pertinenza del Ministero dell’Interno o di carceri pubbliche.Conferme dalla LibiaSospetti simili sono confermati dalla parte libica. L'ex ministro degli Interni libico Saleh Rajab ha confermato che si sono verificati casi di collusione tra le forze di sicurezza e i trafficanti di schiavi.Questi osserva inoltre che i contrabbandieri inizialmente hanno rapito non solo migranti irregolare, ma anche cittadini libici.Detenuti che chiedono aiutoTutte le evidenze raccolte confermano che la mafia del traffico di esseri umani opera solo sul territorio libico. E il cosiddetto "riscatto doppio" esiste davvero.Alcuni video e foto di ex detenuti nei campi libici mostrano le condizioni in cui erano tenuti i migranti. Ci sono anche registrazioni di contrabbandieri che minacciano di uccidere tutti i prigionieri se i loro parenti non paghino la somma richiesta.Una di queste registrazioni è stata trasmessa a Sputnik da Fatima, cittadina marocchina. Suo fratello si è recato illegalmente in Europa nell'ottobre dell'anno scorso. Poi la comunicazione con lui si è interrotta per un po' di tempo. In seguito la sorella è stata contattata da intermediari dalla Libia che le hanno comunicato che suo fratello era sotto la loro custodia. Nei messaggi vocali ricevuti le chiedevano di pagare un "riscatto" a uno dei loro intermediari a Casablanca. Mentre suo fratello veniva torturato, ha minacciato di suicidarsi se la famiglia non avesse pagato la somma richiesta per il suo rilascio. In una delle registrazioni un membro del gruppo minaccia la famiglia che ucciderà loro figlio se non pagano la somma richiesta. I messaggi vocali e i video di minacce di morte sono un metodo ormai usuale che i trafficanti di schiavi in Libia utilizzano per estorcere denaro.Grazie ad alcune fonti, Sputnik dispone di una lunga lista di nomativi di migranti rapiti e del luogo in cui dovrebbero essere imprigionati (almeno secondo l’origine delle richieste di riscatto).L'attivista marocchina per i diritti umani Fatima Boughanbour ritiene che il numero degli schiavi sia nell’ordine di alcune migliaia. I soli cittadini marocchini potrebbero essere fino a 1.500. Ha sottolineato che la maggior parte di loro è sottoposta a torture e percosse costanti.Ha confermato che le famiglie delle persone rapite stanno anche consegnando i video e i messaggi vocali che ricevono alle organizzazioni per i diritti umani. Tuttavia, è quasi impossibile rintracciare e catturare gli intermediari sul territorio marocchino: ogni volta persone diverse prelevano i riscatti dalle famiglie così da far perdere le tracce alle forze dell’ordine locali.Tuttavia, le forze di sicurezza non se ne stanno con le mani in mano. Abdel Muneim al-Zaidi, segretario generale dell'Organizzazione araba per i diritti umani in Libia, sostiene di aver aiutato le forze dell'ordine locali a liberare un sudanese che era stato rapito vicino alla città libica nord-occidentale di Bani Walid. I contrabbandieri chiedevano circa 6.000 dollari per il suo rilascio e la famiglia è stata costretta a raccogliere questa somma. Ma mentre l'ostaggio veniva consegnato, la banda di contrabbandieri è stata intercettata.MutaformaTuttavia, non sono molti i casi in cui le forze dell’ordine contribuiscono a mantenere l’ordine. Infatti, è più frequente che le forze dell’ordine libiche collaborino con la mafia. Su questo tema Al-Zaidi sostiene quanto segue.L'attivista libico per i diritti umani ha anche notato che un certo numero di agenti dell'immigrazione irregolare sono direttamente collegati ai contrabbandieri e ai loro campi di detenzione. Molti di loro si sono formati nei paesi dell'UE.Risposta del Servizio di controllo migratorioAbbiamo contattato il Servizio libico di controllo migratorio per un chiarimento. Il generale Rafi al-Barghouty, capo dell'Ufficio per l'immigrazione irregolare nelle province orientali sostiene che non si sono registrate violazioni dei diritti dei migranti nell'est del Paese, secondo i dati in suo possesso.Il funzionario ha aggiunto:"Quando si identificano migranti irregolari, agiamo in conformità con la legge e forniamo un primo soccorso: di norma tutti necessitano di un primo esame medico-diagnostico e di bere dell’acqua. Poi li rimpatriamo nel loro Paese d’origine previo accordo con l’ente preposto al controllo migratorio del dato Stato”.Secondo quanto riportato dal funzionario, lo scorso dicembre la sua agenzia ha rilasciato circa 800 cittadini egiziani che si trovavano in un campo di detenzione sull’area sudorientale del Paese.Nel giugno del 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha annunciato l’introduzione di sanzioni contro 6 soggetti per il coinvolgimento nel traffico di esseri umani: si tratta di Musab Abu Qurein, Muhammad Kashlaf, Abd al-Rahman Milead, Hermias Jermai, Fataoui Abd al-Razzak e Ahmad Umar al-Dabbashi.Questi soggetti, tuttavia, non sono stati arrestati in Libia poiché le autorità non conoscono ufficialmente la loro posizione. Solo Abd al-Rahman Milead è stato recentemente avvistato in occasione delle celebrazioni per la riapertura dell'Accademia di Studi Marittimi a Tripoli.

https://it.sputniknews.com/20220107/libano-i-profughi-cattolici-caldei-chiedono-aiuto-piano-per-ridurci-alla-fame-14513215.html

https://it.sputniknews.com/20211222/libia-commissione-parlamentare-impossibile-tenere-le-elezioni-presidenziali-il-24-dicembre-14290167.html

https://it.sputniknews.com/20210203/sei-una-schiava-segregava-la-figlia-15enne-obbligata-a-nozze-condannata-la-madre-10081163.html

https://it.sputniknews.com/20211221/libia-mercuri-elezioni-quanto-prima-o-il-paese-ricadra-nel-caos-14281863.html

https://it.sputniknews.com/20211126/trafficanti-di-esseri-umani-pubblicizzano-i-propri-servizi-su-facebook---sky-news-13928341.html

libia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

libia, migranti, onu, tratta di esseri umani, ue