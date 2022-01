https://it.sputniknews.com/20220120/nuoro-59enne-freddato-a-colpi-di-fucile-14696135.html

Nuoro, 59enne freddato a colpi di fucile

L'uomo già in precedenza era sfuggito ad almeno due tentativi di agguato. 20.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-20T10:26+0100

2022-01-20T10:26+0100

2022-01-20T10:26+0100

È mistero intorno all'omicidio di Tonino Corrias, allevatore 59enne ucciso a Oliena, in provincia di Nuoro.A quanto si apprende, l'uomo è stato vittima di un agguato in paese, nei pressi del municipio.Corrias stava uscendo di casa per recarsi al lavoro, quando è stato raggiunto da dei proiettili di fucile, per i quali è morto sul colpo.Tonino Corrias era stato vittima di due agguati, la prima volta nel lontano 2001, quando fu ferito alla spalla e trasportato in ospedale.Nel 2015, poi, l'uomo era sopravvissuto ad una seconda imboscata, avvenuta mentre stava rientrando a casa. A salvarlo, in quell'occasione, fu la sua auto che lo aveva protetto dai colpi di un fucile a pallettoni.

