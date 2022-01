https://it.sputniknews.com/20220120/morto-a-102-anni-lex-direttore-ansa-sergio-lepri-14696644.html

Morto a 102 anni l'ex direttore ANSA Sergio Lepri

Morto a 102 anni l'ex direttore ANSA Sergio Lepri

Lepri ricoprì l'incarico di direttore dell'agenzia di stampa ANSA dal 1962 al 1990. 20.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-20T11:23+0100

2022-01-20T11:23+0100

2022-01-20T11:23+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/14696921_0:165:1010:733_1920x0_80_0_0_891ec8570a280b42a82f6de87cafb040.jpg

Si è spento quest'oggi a Roma, all'età di 102 anni, Sergio Lepri, ex direttore dell'ANSA.Nel 2019, per festeggiare i 100 anni dell'ex direttore, l'agenzia aveva organizzato un forum al quale, oltre allo stesso Lepri, avevano partecipato anche altri due direttori: Giulio Anselmi e Luigi Contu.Nell'occasione, i tre avevano fatto il punto sul giornalismo di ieri, di oggi e di domani.Laureatosi in Filosofia presso l'Università degli Studi di Firenze nel 1940, Lepri prese parte alla Seconda guerra mondiale come sergente di fanteria, mentre dopo l'8 settembre 1943 prese parte alla Resistenza tra le file dei partigiani, prima del Partito d'Azione e poi del Partito Liberale.Nel settembre 1960 iniziò il proprio incarico presso l'ANSA, diventando prima codirettore responsabile nel gennaio 1961 e, un anno dopo, direttore responsabile, incarico che ricoprì fino al 1990.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia