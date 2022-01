https://it.sputniknews.com/20220120/minacce-no-vax-individuato-canale-telegram-con-messaggi-dodio-contro-draghi-biden-e-gates-14695092.html

Minacce no-vax: individuato canale Telegram con messaggi d'odio contro Draghi, Biden e Gates

Minacce no-vax: individuato canale Telegram con messaggi d'odio contro Draghi, Biden e Gates

20.01.2022

Perquisito in aeroporto l'amministratore del canale, originario di Napoli, ma residente in Germania. Era rientrato in Italia per partecipare ad una...

Tesi antivacciniste, complottiste e messaggi di odio corrono su Telegram, uno dei social più frequentati dai no-vax. La Polizia postale e delle Comunicazioni ha individuato un altro canale con messaggi di odio contro importanti personalità pubbliche e incitamento alla violenza durante i cortei contro green pass e vaccini.La scoperta è avvenuta durante i controlli, eseguiti su delega della Procura della Repubblica, nell'ambito del monitoraggio informativo della rete internet connesso alle mobilitazioni contro le misure anti-Covid adottate dal governo.Presi di mira dall'odio no-vax il presidente del Consiglio Mario Draghi, il presidente degli Stati Uniti e il fondatore di Microsoft Bill Gates. Gli utenti del canale diffondevano messaggi connotati da ideologia antisemita, disinformazione e propaganda contro i vaccini basata sulle teorie dei complotti.L'amministratore del canale è un italiano originario della provincia di Napoli, domiciliato da tempo in Germania per ragioni di lavoro. È stato fermato e perquisito all'aeroporto di Napoli Capodichino, mentre rientrava in Italia per partecipare alla manifestazione no-pass di sabato 15 gennaio a Roma. I controlli sono stati effettuati su delega del Pubblico ministero, dal Compartimento Polizia postale e dalla Digos di Napoli.

