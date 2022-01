https://it.sputniknews.com/20220120/litalia-candida-il-rito-del-caffe-espresso-a-patrimonio-immateriale-dellumanita-unesco-14703665.html

L’Italia candida il rito del caffè espresso a patrimonio immateriale dell’umanità Unesco

L’Italia candida il rito del caffè espresso a patrimonio immateriale dell’umanità Unesco

Per il sottosegretario Centinaio è “un’espressione della nostra socialità” e va oltre la semplice bevanda. 20.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-20T20:54+0100

2022-01-20T20:54+0100

2022-01-20T20:54+0100

patrimonio unesco

caffè

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0f/9313953_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_331cb47aa2c624db2cda32eef6a361da.jpg

È stata approvata all’unanimità al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, la candidatura a patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco de "Il caffè espresso italiano tra cultura, rito, socialità e letteratura nelle comunità emblematiche da Venezia a Napoli".Per il sottosegretario Gian Marco Centinaio che ha annunciato l’approvazione “in Italia il caffè è molto di più di una semplice bevanda: è un vero e proprio rito, è parte integrante della nostra identità nazionale ed è espressione della nostra socialità che ci contraddistingue nel mondo".Il caffè non è solo una bevandaPer Centinaio la candidatura è ancora più rilevante in questo momento di crisi.Il sottosegretario ha annunciato che la candidatura del caffè espresso italiano "sarà trasmessa alla Commissione nazionale italiana per l'Unesco” oggi stesso e “confidiamo che questa la approvi e la trasmetta entro il 31 marzo a Parigi”.Coldiretti: così tutelati 30 mln di tazzine al giornoLa domanda di riconoscimento del caffè espresso tutela un rito quotidiano da parte degli italiani che vede un consumo di 30 milioni di tazzine al giorno tra bar, ristoranti e locali pubblici. È quanto afferma la Coldiretti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

patrimonio unesco, caffè