L’effetto nocebo spiegato da Bassetti

L’effetto nocebo spiegato da Bassetti

La pandemia di coronavirus Sars-CoV-2, che da oltre due anni attanaglia il mondo con la malattia Covid-19, non smette di riservarci sorprese e così gli amanti... 20.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-20T08:44+0100

L’ormai famoso virologo Matteo Bassetti ha spiegato cos’è l’effetto nocebo e la grande confusione che aggiunge all’ormai impenetrabile selva presente nel nostro quotidiano.In pratica, quando si fanno gli esperimenti non tutti ricevono il vaccino. Esiste invece un campione di controllo a cui si somministra un placebo, sostanzialmente si finge di somministrare a una parte dei volontari il farmaco.Alcuni di questi, nonostante non abbiano ricevuto il vaccino, affermano nelle fasi di controllo successive di avere avvertito degli effetti collaterali. Dal momento, però, che non hanno ricevuto il vaccino, l’effetto è puramente psicologico e indotto dal soggetto stesso, non dal farmaco.Da qui effetto nocebo.E poi arriva la sua opinione:“Ad esempio, tutto questo discutere degli effetti collaterali dei vaccini anti-Covid non ha aiutato. Basti pensare che nel passato le persone si sono fatte tanti vaccini ma nessuno si è mai sognato di metterne in discussione l'efficacia o di dire che avevano chissà quali conseguenze nocive”.Siamo arrivati al piccoDa una settimana, i casi in terapia intensiva sono “stabili”, e questo può solo significare che la parte più cruda di questa quarta ondata, segnata dalla compresenza della variante Delta e della variante Omicron, è quasi alle spalle.Basta col bollettino ansiaBassetti si schiera con chi dice basta alla pubblicazione del bollettino dei dati Covid-19, che ogni sera viene propinato ai cittadini.E lo spiega con un esempio oggettivo, che prende proprio dai dati del bollettino stesso:E poi il bollettino crea un danno di immagine all’Italia, aggiunge, perché diamo l’idea di essere pieni di Covid-19 e che “abbiamo gli ospedali che saltano in aria”.“Continuo a rimanere perplesso ma nessuno mi ascolta, la strada è quella dei burocrati contro i medici”, aggiunge Bassetti.Ma ieri gli ha risposto Pierpaolo Sileri, medico e sottosegretario alla Salute: il bollettino resta.Tornando alle chicche pandemiche, chi vorrà, può proseguire scoprendo cos’è la flurona e cosa significa.

