L’azienda cancella il turno centrale, le lavoratrici si ribellano e vincono la causa

20.01.2022

Le lavoratrici con figli piccoli, dall’oggi al domani catapultate in una realtà lavorativa con turni inconciliabili con l’accudimento della prole, hanno vinto la causa contro l’azienda perché la giudice del lavoro di Bologna ha stabilito che “si sono trovate in una situazione di oggettivo ed estremo svantaggio rispetto a tutti gli altri lavoratori”.Per questo motivo, per “senso comune” e per la testimonianza delle operaie “disperate", la giudice Chiara Zompi ha dato ragione alle facchine con figli piccoli che si erano ribellate ai turni che rendevano impossibile l’accudimento dei loro bambini.Cancellato dall’oggi al domani il turno centrale, 8.30-15.30, e giornata lavorativa suddivisa su due turni, 5.30-13.30 e 14.30-22.30.Fasce orarie non conciliabili per le madri lavoratrici, molte straniere e senza rete di sostegno per badare ai figli.Questo genere di discriminazione si configura quando viene messa in atto “una condotta, una prassi, un atto aziendale di per sé leciti, e quindi conformi alle normative di tutela dei lavoratori in generale, che però realizzano l’effetto di porre una categoria di lavoratori, quella portatrice del cosiddetto ‘fattore di rischio’ in una situazione di particolare svantaggio", secondo la sentenza.Le testimonianze disperateUna delle lavoratrici, Liuba, madre single, ha raccontato alla giudice che con lo stipendio da 1.200 euro al mese non avrebbe potuto permettersi una baby sitter.Una condizione che ha portato le lavoratrici nella stessa situazione di Liuba in un “oggettivo ed estremo svantaggio rispetto a tutti gli altri lavoratori”, ha rilevato la giudice.Vicini alle lavoratrici anche gli operai della Gkn di Firenze che hanno accolto la sentenza, lamentando, però il lavoro di parte del sindacato che non ha difeso i diritti.

