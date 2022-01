https://it.sputniknews.com/20220120/la-nasa-bandisce-un-concorso-per-la-progettazione-delle-toilette-per-i-voli-su-marte-14695373.html

La NASA bandisce un concorso per la progettazione delle toilette per i voli su Marte

La NASA ha lanciato un vero e proprio bando di concorso rivolto a imprenditori e inventori, affinché propongano idee per la creazione di toilette in grado di... 20.01.2022, Sputnik Italia

La National Aeronautics and Space Administration, agenzia spaziale statunitense, meglio nota con il suo acronimo NASA, negli ultimi anni aveva sempre più affidato tali richieste alla piattaforma di crowdsourcing HeroX.Questa volta, al contrario, invece di affidarsi a questo tipo di gruppi di lavoro online per lo scambio di idee e progetti, l’Agenzia di Washington ha preferito emettere un vero e proprio bando, per rivolgersi direttamente agli inventori e chiedere aiuto a trovare nuovi approcci alla gestione e alla trasformazione dei rifiuti in quattro categorie: rifiuti fecali, spazzatura, imballaggi in schiuma e riciclaggio di anidride carbonica.Ogni vincitore riceverà 1.000 dollari e alcune delle migliori idee potrebbero essere trasformate nella futura tecnologia della NASA che andrà su Marte.Le future missioni da e verso Marte, incluso il tempo sulla superficie del Pianeta Rosso, potrebbero richiedere fino a tre anni. Le attuali tecnologie di smaltimento dei rifiuti non sono ancora progettate per un periodo così lungo. Poiché la logistica delle astronavi per una missione su Marte è molto complessa, i nuovi sistemi di smaltimento dovranno essere quanto più efficienti e autosufficienti possibile.È improbabile che si possa creare un ciclo perfettamente efficiente, secondo il Daily Mail, tra i primi a pubblicare la notizia, ma la NASA spera che qualcuno ne elabori uno che produca pochi o nessuno spreco.Il montepremi totale è di 24mila dollari. Non sono note le condizioni offerte in caso di trasformazione delle idee in brevetti. Il concorso è aperto a persone di età pari o superiore a 18 anni, provenienti da qualsiasi paese del mondo.

