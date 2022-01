https://it.sputniknews.com/20220120/i-rapper-baby-gang-e-neima-ezza-arrestati-per-rapina-e-violenze-14701338.html

Rapine con pugni e schiaffi, i rapper Baby Gang e Neima Ezza arrestati a Milano

La Polizia di Stato ha fatto scattare le manette per i rapper ventenni Baby Gang e Neima Ezza. Secondo gli inquirenti, i giovani cantanti si sono resi... 20.01.2022, Sputnik Italia

I due, insieme ad un altro diciottenne, sono accusati di quattro rapine commesse ai danni di coetanei e adolescenti a Milano e provincia.Il giudice per le indagini preliminari, Manuela Scuderi, ha disposto la misura cautelare in carcere per Baby Gang, mentre Neima Ezza e l'altro ragazzo sono finiti ai domiciliari.Gli inquirenti sono riusciti ad accertare che gli indagati avvicinavano le proprie vittime forti della superiorità numerica e delle minacce, per farsi consegnare denaro, gioielli e altri oggetti di valore.Uno degli ultimi episodi si era consumato a Vignate, nel milanese, con un ragazzino che era stato minacciato con una pistola e derubato di 130 euro e degli auricolari.Le indagini sono state coordinate dal pm Leonardo Lesti e condotte dagli agenti dell'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura di Milano e dai militari della compagnia di Pioltello.Chi sono Baby Gang e Neima Ezza?Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, è un rapper italiano di origini marocchine che ha vissuto tra Lecco e Milano.È considerato uno dei rapper più promettenti e influenti della scena musicale italiana, a dispetto dei trascorsi in carcere minorile e nelle comunità per minorenni, oltre a diversi provvedimenti di Daspo.Attualmente conta oltre 566.000 follower su Instagram e circa 350.000 iscritti su YouTube.Neima Ezza, nome d'arte di Amine Ezzaroui, è un 19enne nato in Marocco e cresciuto a Milano, nella zona elle case popolari di San Siro e Baggio.Su Instagram, Neima può contare su oltre 230.000 follower e più di 106.000 iscritti al suo canale YouTube.

