Gli USA approvano la spedizione di armi in Ucraina da tre Paesi NATO - Politico

Gli USA approvano la spedizione di armi in Ucraina da tre Paesi NATO - Politico

Tra i sistemi di armamento che vengono inviati a Kiev figurano anche missili anticarro di ultima generazione. 20.01.2022, Sputnik Italia

Il Dipartimento di Stato ha dato il via libera a Lettonia, Estonia e Lituania, tutti Paesi membri della NATO, per l'invio di armi di fabbricazione statunitense in Ucraina per far fronte alla presunta minaccia di invasione su più fronti da parte delle forze armate russe. Lo ha riferito Politico, che cita come fonte un funzionario dell'amministrazione statunitense che ha parlato in condizione di anonimato.Nel reportage viene inoltre precisato che le richieste sono state ricevute nelle ultime settimane e l'ultima delle tre è stata approvata mercoledì dopo essere stata ricevuta la sera prima.Nei prossimi giorni, il governo americano darà il via anche al processo di invio di armi e armamenti per un valore di $ 200 milioni.La Russia ha ripetutamente respinto le accuse dell'Occidente e dell'Ucraina di voler compiere "azioni aggressive", affermando che non minaccia nessuno e non attaccherà nessuno, e le dichiarazioni sull'"aggressione russa" sono usate come scusa per riposizionare un maggior equipaggiamento militare della NATO vicino ai confini russi.Il ministero degli Esteri russo ha reso noto in precedenza che le dichiarazioni occidentali sull'"aggressione russa" e sulla possibilità di aiutare Kiev a difendersi da essa sono sia ridicole che pericolose.Da parte sua, il viceministro del dicastero Sergey Ryabkov ha ribadito che la Russia non ha intenzione di intraprendere alcuna azione aggressiva nei confronti dell'Ucraina.Allo stesso modo, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la Russia movimenta le truppe all'interno del suo territorio a propria discrezione. Secondo lui, il fatto di per sé non minaccia nessuno e non dovrebbe preoccupare nessuno.

