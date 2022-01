https://it.sputniknews.com/20220120/dipendente-scolastica-incolla-la-mascherina-a-un-bambino-con-il-nastro-adesivo-negli-usa---foto-14694198.html

Dipendente scolastica incolla la mascherina a un bambino con il nastro adesivo negli Usa - Foto

Dipendente scolastica incolla la mascherina a un bambino con il nastro adesivo negli Usa - Foto

Una foto scattata al North Penn School District in Pennsylvania è divenuta virale, scatenando le dovute polemiche, in quanto ritrae una dipendente scolastica... 20.01.2022, Sputnik Italia

I genitori del distretto scolastico di North Penn hanno criticato le autorità locali, dopo essere venuti a conoscenza di tali pratiche dai social."Pro-maschera o anti-maschera, spero che possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che applicare le maschere sui volti dei bambini oltrepassi la LINEA", ha scritto il gruppo di Facebook, North Penn Stronger Together, che ha pubblicato la foto allegata, aggiungendo "Questo non è uno scherzo per bambini e genitori".Secondo la dichiarazione del distretto scolastico, la foto “scattata in una delle nostre aule la scorsa settimana e diffusa sui social media non rappresenta i valori universali che il North Penn School District si sforza di instillare sia nei nostri studenti che nel personale”.Le autorità hanno assicurato che la questione “viene presa seriamente e affrontata con la dipendente", ma si sono rifiutate di identificare l’autrice del gesto in quanto "tutte le questioni relative al personale e agli studenti sono riservate". Le autorità statali, in teoria, non avrebbero il diritto di richiedere l’uso delle mascherine, dopo che la Corte Suprema della Pennsylvania ha annullato il mandato dell’obbligo in ambiente scolastico imposto in precedenza dal governatore, tuttavia alcuni distretti scolastici sono stati autorizzati a mantenere il mandato.

