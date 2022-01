https://it.sputniknews.com/20220120/covid-melandri-fa-marcia-indietro-non-sono-il-djokovic-italiano-sono-un-free-vax-14695279.html

Covid, Melandri fa marcia indietro: "Non sono il Djokovic italiano, sono un free-vax"

Covid, Melandri fa marcia indietro: "Non sono il Djokovic italiano, sono un free-vax"

L'ex pilota di MotoGp rettifica la dichiarazione sulla sua positività al Covid e afferma di aver ironizzato. Aveva detto di aver cercato volontariamente il... 20.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-20T09:53+0100

2022-01-20T09:53+0100

2022-01-20T09:53+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/14626650_0:1:2049:1153_1920x0_80_0_0_f2e2d40001958720c5a08c3860b72933.jpg

"Io il Djokovic italiano? No assolutamente, mi prendo mie responsabilità". Ospite ieri sera su La7 a Non è L'Arena, Marco Melandri torna sulla dichiarazione sulla sua positività al Covid: "Era un momento di frustrazione".L'ex campione di MotoGp spiega di non aver cercato volontariamente il contagio.Melandri era finito nell'occhio del ciclone per aver dichiarato, in un'intervista, di aver cercato il contagio, ma di aver preso il Covid con "molte difficoltà, al contrario di molti vaccinati". Queste parole avevano scatenato asprissime critiche sui social da parte dei suoi fan, tanto da costringere l'ex pilota al dietro-front e a chiedere scusa.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia