Covid, il ritiro della pensione alle Poste potrebbe avvenire senza green pass

Covid, il ritiro della pensione alle Poste potrebbe avvenire senza green pass

La firma sul nuovo Dpcm del Governo potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. 20.01.2022

2022-01-20T07:46+0100

2022-01-20T07:46+0100

2022-01-20T08:16+0100

italia

Sono diverse le novità in arrivo con il prossimo Dpcm, che individuerà i negozi e gli uffici pubblici per i quali non sarà necessario essere in possesso del green pass.Tra i punti presenti nel testo, ce ne sarebbe anche uno relativo all'ingresso per il ritiro della pensione alle Poste senza certificato verde, con lo stesso che però resterà obbligatorio per gli altri servizi postali, sia in formato base che rafforzato.Intanto, però, a partire da oggi, 20 gennaio, e fino al prossimo 31 marzo, scatta l'obbligo di green pass per i servizi alla persona, tra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti.Per ottenere l'accesso a queste attività, i vaccinti dovranno solamente mostrare il QrCode, mentre per gli altri servirà sottoporsi a un tampone antigenico valido 48 ore o al molecolare, valido per 72 ore.Dal prossimo 1° febbraio, invece, saranno interessati anche pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, "fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona", il cui elenco è in via di definizione.

