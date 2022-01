Corte suprema USA blocca il tentativo di Trump di tenere segreti documenti su assalto al Campidoglio

"La domanda di sospensione del mandato e di ingiunzione in attesa di riesame presentata al Presidente della Corte Suprema e da lui deferita alla Corte è respinta. Le domande se e in quali circostanze un ex presidente possa ottenere un'ordinanza del tribunale che impedisca la divulgazione di atti privilegiati dal suo mandato in carica, di fronte alla determinazione del Presidente in carica di rinunciare al privilegio, sono senza precedenti e sollevano preoccupazioni serie e sostanziali", si legge nell'ingiunzione della Corte Suprema americana.