Consulta boccia ricorso deputati 'senza green pass': "Nessuna violazione prerogative parlamentari"

Consulta boccia ricorso deputati 'senza green pass': "Nessuna violazione prerogative parlamentari"

La Corte costituzionale ha dichiarato ieri inammissibile il ricorso dei cinque parlamentari sardi e siciliani per conflitto di attribuzioni tra poteri nei... 20.01.2022

Il gruppo di deputati, capeggiati dal sardo Pino Cabras di Alternativa c'è, avevano protestato disposizione per cui, a partire dal 10 gennaio, l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico sia subordinato al possesso del cosiddetto super green pass.Secondo loro, infatti, la previsione impedirebbe loro di partecipare ai lavori parlamentari, in particolare, ma non esclusivamente, all'elezione del Presidente della Repubblica, calendarizzata il 24 gennaio.Proprio in virtù dell'urgenza, i parlamentari chiedevano la sospensione cautelare della disposizione di obbligo di green pass, dichiarando inammissibile il conflitto e così assorbendo la decisione sull'istanza di sospensione.Secondo la Consulta, invece, non ha individuato violazioni delle prerogative dei parlamentari, dal momento che la disposizione oggetto di reclamo regola le condizioni di accesso al trasporto pubblico di tutti i cittadini e non riguarda nello specifico deputati o senatori.Ecco quanto si legge, a tal proposito, nella parte finale della nota diffusa dalla Consulta.

