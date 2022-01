https://it.sputniknews.com/20220120/addio-al-m5s-evangelista-passa-a-italia-viva-mio-naturale-approdo-14698724.html

Addio al M5S, Evangelista passa a Italia viva: "Mio naturale approdo"

Addio al M5S, Evangelista passa a Italia viva: "Mio naturale approdo"

La senatrice aveva lasciato il gruppo lo scorso 18 gennaio, per la "situazione di caos" interna, annunciando un voto per il Colle secondo "scienza e... 20.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-20T15:25+0100

2022-01-20T15:25+0100

2022-01-20T15:25+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/10311048_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_27efdda8eb6eaf12ef378c75e00fa53b.jpg

"Sono garantista, il partito di Matteo Renzi non poteva quindi essere che il mio naturale approdo". La senatrice Elvira Evangelista aderisce a Italia viva, dopo l'addio al M5S dello scorso 18 gennaio. L'annuncio arriva in una nota in cui l'ex grillina esprime una "sofferenza" per la linea politica "giustizionalista" del Movimento.Ai microfoni di Radio Leopolda, Matteo Renzi aveva parlato stamattina di possibili nuovi ingressi ad Italia viva, in merito all'elezione del Presidente della Repubblica."Domani vedremo i grandi elettori di Italia Viva. Può darsi che Italia Viva arrivi al grande appuntamento con qualche elettore in più del previsto", aveva detto.La senatrice Evangelista aveva lasciato il gruppo pentastellato il 18 gennaio, per il caos interno al Movimento. Dopo il passaggio temporaneo nel gruppo misto, è arrivato l'annuncio dell'adesione ai renziani, accolto con una nota di benvenuto da Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia viva."Il gruppo al Senato e la comunità di Italia Viva - scrive - danno un caloroso benvenuto a Elvira Evangelista che da oggi arriva ad arricchire la nostra squadra. Italia Viva si conferma un approdo naturale per i riformisti".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia