USA, California: pilota automatico di Tesla accusato di aver causato un incidente mortale

Gli Stati Uniti accusano per la prima volta Tesla di aver provocato un incidente mortale.Stando a quanto riportato dall'Associated Press, l'incidente ha avuto luogo il 29 dicembre 2019.Una Tesla Model S stava procedendo a velocità sostenuta, quando, nel lasciare l'autostrada, ha ignorato un semaforo rosso, schiantandosi contro una Honda Civic.Nell'incidente sono morti i due passeggeri dell'Honda.L'episodio è avvenuto nel sobborgo di Gardena, a Los Angeles, in California.In merito alla vicenda, due pubblici ministeri dello Stato americano hanno presentato due accuse di omicidio.L'imputato sembra essere la prima persona ad affrontare accuse penali negli Stati Uniti per un incidente mortale che vede coinvolto un conducente che ha utilizzato un sistema di guida parzialmente automatizzato.L'imputato, il 27enne Kevin George Aziz Riad, si è dichiarato non colpevole. È stato rilasciato su cauzione in attesa di giudizio.Si ricorderà, tra i vari episodi che hanno visto le macchine del colosso americano del settore alle prese con svariati problemi, quello che ha visto protagonista una Tesla nuova di zecca, appena consegnata al cliente, che ha preso fuoco in Pennysilvania.La macchina, in quell'occasione, aveva proseguito la sua corsa per una decina di metri, trasformandosi in una vera e propria "palla di fuoco".

