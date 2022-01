https://it.sputniknews.com/20220119/turchia-potente-esplosione-alloleodotto-kirkuk-ceyhan---video-14675582.html

Turchia, potente esplosione all'oleodotto Kirkuk-Ceyhan - Video

Turchia, potente esplosione all'oleodotto Kirkuk-Ceyhan - Video

Una massiccia esplosione ha colpito un oleodotto nella città di Kahramanmaras, nel sud-est della Turchia, al confine con la Siria, provocando un poderoso... 19.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-19T06:24+0100

2022-01-19T06:24+0100

2022-01-19T10:24+0100

mondo

turchia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/14675784_0:19:453:274_1920x0_80_0_0_f994c53aec03a94c911877b7da76e8c0.png

Secondo i media locali, non ci sarebbero vittime a seguito dell'incidente. Tuttavia, secondo quanto riferito, le autorità sono preoccupate che l'incendio si possa diffondere nelle aree residenziali.La vicina autostrada sarebbe stata bloccata.Un filmato, che presumibilmente mostra l'oleodotto in fiamme, è emerso online.Secondo il capo del comune, Hayrettin Güngör, sul posto sono stati inviati in totale 19 veicoli antincendio. "Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito", ha detto a questi.

turchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, turchia