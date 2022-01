https://it.sputniknews.com/20220119/roma-i-no-vax-annunciano-un-maxi-campo-hobbit-per-febbraio-14683914.html

Roma, i no-vax annunciano un maxi campo Hobbit per febbraio

Roma, i no-vax annunciano un maxi campo Hobbit per febbraio

Protesta in programma a febbraio da parte del movimento no-vax, che rievoca i "campi Hobbit" del Msi. Per gli organizzatori sarà "il più grande raduno della... 19.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-19T21:11+0100

2022-01-19T21:11+0100

2022-01-19T21:11+0100

italia

roma

proteste

vaccino

movimento

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/14684733_231:0:1547:740_1920x0_80_0_0_9e0213acea736d411d9ae85b041c53c6.jpg

L'annuncio può dare addito ad equivoci, ma attenzione, il riferimento non è a Tolkien, o almeno non solo: i "campi Hobbit" erano manifestazioni organizzate dal Fronte della Gioventù, organizzazione giovanile, il cui destino era intrecciato con quello del noto MSI, il movimento sociale italiano, erede diretto negli anni '50 del fascismo, tra il 1977 e il 1981.I promotori dei campi di allora pare si siano in effetti ispirati ai personaggi di Tolkien, sulla falsariga di un'interpretazione dei romanzi dell'autore in chiave neofascista.Ad utilizzare ancora l'immagine rievocativa del popolo hobbit, questa volta, il movimento no-vax, che ha annunciato di voler dare spazio al "più grande raduno (alias campo Hobbit, appunto), della storia, con macchine, furgoni, trattori, camper, per radunare più persone possibili".La protesta dovrebbe andare in scena nei giorni tra il 10 e il 13 febbraio, nella zona tra i comuni confinanti di Rocca di Papa e Velletri, in provincia di Roma.L'appello è stato lanciato dai leader del movimento sul canale dedicato telegram.Intanto, il sindaco della cittadina di Rocca di Papa, Veronica Cimino, fa sapere che non darà il consenso all'iniziativa dei no-vax, appresa la notizia. Il sindaco ha poi rincarato la dose, dicendosi pronta "ad adottare tutti i provvedimenti e le misure quale massima autorità sanitaria locale e di pubblica sicurezza, senza escludere la richiesta dell'istituzione di una zona of limits blindata a tutela del territorio, come già avvenuto in passato".

https://it.sputniknews.com/20210726/per-bassetti-le-proteste-dei-no-vax-sono-attacchi-allo-stato-12265531.html

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, roma, proteste, vaccino, movimento, green pass