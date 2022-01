https://it.sputniknews.com/20220119/puglia-47-arresti-per-tratta-di-migranti-dallalbania-14681524.html

Puglia, 47 arresti per tratta di migranti dall’Albania

Puglia, 47 arresti per tratta di migranti dall’Albania

Operazione internazionale contro la tratta dei migranti, in 47 sono finiti in manette tra Italia, Grecia e Albania. 19.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-19T12:01+0100

2022-01-19T12:01+0100

2022-01-19T12:01+0100

immigrazione

immigrazione clandestina

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/03/80/038041_0:159:3501:2128_1920x0_80_0_0_78823a922ebe41c33168288428298573.jpg

La Guardia di Finanza ha eseguito, questa mattina, 22 arresti in Puglia, mentre 25 arresti sono stati eseguiti in Albania delle forze di polizia locali e in Grecia.Sgominata così una vasta rete dedita al traffico di esseri umani, ramificata nei tre paesi del Mediterraneo e che favoriva l’immigrazione clandestina lungo la rotta euroasiatica.All’operazione hanno partecipato i militari di Lecce e lo Scico di Roma, coordinati dalla procura salentina, con la partecipazione, inoltre, di Eurojust, Europol e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.Le 47 persone arrestate sono accusate di associazione a delinquere, finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, riporta il Corriere del Mezzogiorno, aggravata dalla transnazionalità dell’organizzazione criminale.

2022

