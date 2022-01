https://it.sputniknews.com/20220119/provincia-di-catania-arrestato-assessore-comunale-per-concorso-in-omicidio-14676414.html

Provincia di Catania, arrestato assessore comunale per concorso in omicidio

Arrestato per concorso in omicidio l'assessore comunale del comune di Palagonia, in provincia di Catania. Gli uomini del comando dei carabinieri di zona hanno... 19.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-19T07:37+0100

2022-01-19T07:37+0100

2022-01-19T08:19+0100

italia

arresto

sicilia

catania

carabinieri

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/10169341_0:259:2731:1795_1920x0_80_0_0_58729c358264d1f9ce1aa406b3989888.jpg

A Palagonia, piccolo comune della provincia di Catania, in Sicilia, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania e della compagnia del paese, su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Catania, hanno arrestato questa mattina un assessore comunale che sembra essere implicato nell'omicidio di Francesco Calcagno.L'uomo era stato ucciso nel 2017 con cinque colpi di pistola e ritrovato in un terreno agricolo fuoori paese, ucciso in quel che sembra essere un delitto di stampo mafioso. Per la Dda sarebbe stato commesso con l'intento di agevolare un gruppo criminale legato al clan "della Stidda".I carabinieri, il 7 settembre del 2017, avevano arrestato l'autore presunto del delitto, Luigi Cassaro, 54 anni, incastrato grazie alla diffusione di un video in cui si vedeva lo stesso inseguire la vittima per poi freddarlo.In precedenza, la vittima, Calcagno, aveva ucciso a sua volta, nell'ottobre del 2016, a colpi di pistola, in un bar, Marco Leonardo, consigliere comunale eletto in una lista civica. Si era poi costituito ai carabinieri, confessando il fatto e dicendo di avere agito per legittima difesa.Il gruppo criminale detto "della Stidda" è un vera e propria organizzazione criminale di tipo mafioso, che insanguina da anni le strade della Sicilia e non solo, agendo in particolare nei comuni dell'agrigentino, di Caltanissetta e Ragusa.Negli anni, il gruppo si è instaurato anche fuori provincia, toccando con le proprie ramificazioni criminali anche il nord Italia.

sicilia

catania

italia, arresto, sicilia, catania, carabinieri