Pina Picierno, da Caserta a vice presidente del Parlamento europeo

L’europarlamentare di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Pina Picierno, è stata eletta tra i 14 vicepresidenti del Parlamento europeo che affiancheranno la... 19.01.2022, Sputnik Italia

parlamento europeo

Al primo turno sono stati eletti in 9, tra cui la Picierno, che è stata eletta come seconda per numero di preferenze (527), dopo l’eurodeputata Othmar Karas del Partito popolare europeo, scrive la vicepresidente sul suo profilo Facebook.Poco prima dell’elezione, la Picierno, che fa parte del Partito Democratico, aveva scritto ai suoi follower quanto segue:Dopo la sua elezione la Picierno ha detto:Chi è Pina Picierno?Deputata della Repubblica Italiana dal 2008 al 2014, alle elezioni europee del 2014 viene eletta europarlamentare e lascia l’Italia per raggiungere Strasburgo. Da allora è rimasta sempre in sella.Nel Partito Democratico si era avvicinata a Matteo Renzi, negli anni in cui questi faceva il “rottamatore”. Strategia vincente, che la portò a diventare membro della segreteria nazionale del Pd del segretario Matteo Renzi (era il 2013).Con l’elezione a vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno prende il posto di Fabio Massimo Castaldo, del Movimento 5 Stelle.

