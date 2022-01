https://it.sputniknews.com/20220119/palermo-ospedale-cervello-al-collasso-ambulanze-in-fila-per-ore---video-14692685.html

Palermo: ospedale Cervello al collasso, ambulanze in fila per ore - Video

Il video, girato martedì vicino all’ospedale Vincenzo Cervello di Palermo, mostra le ambulanze in fila che aspettano per ore davanti al pronto soccorso per... 19.01.2022, Sputnik Italia

Gli operatori sanitari, a detta degli stessi, a causa della carenza dei posti letto devono aspettare per 2-3 ore davanti all’ospedale. Molti di loro hanno detto di essere costretti a fare straordinari dopo la fine del turno. All'ospedale di Cervello sono in corso le trattative per la riconversione di alcune aree dell'ospedale per l'accoglienza dei pazienti. Una situazione simile si è registrata nell’ospedale il 5 gennaio scorso, quando 118 operatori delle ambulanze hanno acceso le sirene in segno di protesta, dopo essere stati costretti ad aspettare per ore per poter consegnare i pazienti.

