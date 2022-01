https://it.sputniknews.com/20220119/occhio-ecco-il-pericolo-che-si-nasconde-combinando-snack-salati-con-alcol-14690688.html

Occhio! Ecco il pericolo che si nasconde combinando snack salati con alcol

Con che tipo di snack accompagni di solito un drink alcolico? Un dietologo spiega che non tutti fanno bene alla salute. 19.01.2022, Sputnik Italia

alimentazione

dieta

È noto che bere alcol provoca disidratazione. Se a questo aggiungiamo che le bevande sono solitamente accompagnate da snack salati come olive o pesce salato, il tuo metabolismo potrebbe essere immerso in un circolo vizioso senza via d'uscita, avverte la nutrizionista Yulia Chejónina.I sottaceti contengono acido acetico, conservanti e dolcificanti. Questi componenti piuttosto aggressivi influiscono sulla mucosa dello stomaco, motivo per cui si può soffrire di dolore al mattino, sottolinea il dietista.Anche le bevande zuccherate non sono buone amiche dell'alcol. Contengono glucosio, che altera il metabolismo dei carboidrati. “Tenendo presente che gli alcolici hanno il loro zucchero, colpiamo duramente il fegato e il pancreas”, spiega il medico del programma Doctor 24.

