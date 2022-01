https://it.sputniknews.com/20220119/monito-da-brividi-di-bill-gates-in-futuro-pandemie-peggiori-del-covid-14692574.html

Monito da brividi di Bill Gates: in futuro pandemie peggiori del Covid

Il miliardario Bill Gates ha avvertito che il mondo affronterà pandemie molto peggiori del coronavirus e ha invitato i governi a stanziare miliardi per combattere la prossima nuova emergenza sanitaria, ha riportato il Financial Times. Ad esempio, la Bill & Melinda Gates Foundation e il Wellcome Trust con sede nel Regno Unito stanziano 300 milioni di dollari all'Epidemic Preparedness Innovation Coalition, che ha contribuito a creare il programma Covax per fornire vaccini ai Paesi a basso e medio reddito.Come affermato da Gates, le priorità del mondo sono "strane" e spetta ai filantropi e ai governi dei Paesi ricchi correggere le disparità nei vaccini. Ha aggiunto che gran parte dell'innovazione per prepararsi a una futura pandemia potrebbe anche essere utile per affrontare le sfide sanitarie globali esistenti, come un vaccino contro l'Aids e vaccini più efficaci contro la tubercolosi e la malaria. Gates ha precedentemente affermato che il numero di contagi del Covid diminuirà dopo l'ondata del ceppo Omicron, e l'infezione del coronavirus diventerà come l'influenza stagionale.

