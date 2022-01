https://it.sputniknews.com/20220119/milan-spezia-dopo-lannuncio-la-smentita-laia-non-ha-mai-chiesto-scusa-per-lerrore-in-campo-14687256.html

Milan-Spezia, dopo l'annuncio la smentita: l'Aia non ha mai chiesto scusa per l'errore in campo

19.01.2022

2022-01-19T22:05+0100

Vicenda ricostruita nei dettagli dai quotidiani Il Messaggero e Tuttosport, che hanno fatto ricorrere ai ripari il vice-commissario nazionale Gervasoni, con una smentita ufficiale.Niente scuse, quindi, per l'errore in campo ad opera dell'arbitro Marco Serra, che ha portato indirettamente ad un rapido ribaltamento del risultato: goal annullato per non aver concesso l'applicazione della regola del vantaggio alla squadra lombarda e gioco bloccato sul vivo dell'azione, con rete inservibile, ed immediata successiva rete, questa volta valida, per la squadra ligure, vera scoperta di questi anni nel panorama calcistico della serie A. Gervasoni, dal 3 luglio 2021 vice-commissario designatore della CAN di Serie A e B, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, era infatti presente alla partita oggetto delle accese polemiche dei giorni scorsi ed aveva espresso ai dirigenti milanisti il proprio rammarico per quanto visto in campo, sottolineando però, in seguito, dopo il clamore suscitato dalla notizia che l'Aia avesse fatto scuse ufficiali, che si era espresso del tutto "a puro titolo personale" e che quindi le sue parole "non rappresentassero la posizione dell'Aia".Sembra che la vicenda abbia infastidito, e non poco, la dirigenza dell'Aia stessa, in quanto avrebbe potuto creare un pericoloso precedente.In definitiva, un grosso equivoco, sia in campo che nel retroscena della partita, oggi chiarito.Il risultato, intanto, in barba alla squadra milanese, non cambia.

