Le vongole sono soggette a un tumore contagioso che potrebbe metterne in pericolo la specie

Le vongole sono soggette a un tumore contagioso che potrebbe metterne in pericolo la specie

Sono state sollevate preoccupazioni per la potenziale minaccia ecologica derivante dalla scoperta, recentemente fatta da un'equipe di biologi marini, secondo...

I risultati dello studio, intitolato Sequenziamento del genoma mitocondriale delle leucemie marine rivela il contagio del cancro tra le specie di vongole nei mari dell'Europa meridionale, sono stati pubblicati su eLife e rivelerebbero, come preannuncia chiaramente il titolo, che il cancro possa passare da una specie di vongole all'altra, diffondendosi tra i molluschi che vivono nell'Oceano Atlantico e nel Mar Mediterraneo.Le cellule tumorali in genere crescono e si diffondono in un individuo, senza diffondersi ad altri, con le poche eccezioni a questa regola che sono alcuni tumori nei diavoli della Tasmania, nei cani e nei molluschi bivalvi. Questi, secondo i ricercatori, possono diffondersi ad altri membri della stessa specie, confermerebbe questa ricerca.Almeno due di questi casi sono stati documentati in studi precedenti. Inoltre, è stato suggerito che le attività umane, anche se inavvertitamente, potrebbero contribuire alla diffusione in luoghi e specie sempre nuovi.I ricercatori coinvolti nello studio sono stati a queste conclusioni dopo aver raccolto 345 vongole venere verrucose dalle aree costiere di Spagna, Portogallo, Francia, Irlanda e Croazia.Un tipo di cancro del sangue chiamato neoplasia emica è stato scoperto in esemplari di questa specie, raccolti da due diverse regioni costiere della Spagna: lungo la costa atlantica del paese e poi a oltre 1.000 miglia nautiche (quasi 1.900 chilometri) nel Mar Mediterraneo.Ricorrendo al sequenziamento dell'intero genoma, la squadra di ricercatori ha scoperto che il cancro conteneva sequenze genetiche sia del mollusco verrucoso che di un'altra specie di mollusco: la Chamelea gallina, o mollusco di Venere striato. Di conseguenza, il tumore aveva avuto origine in una singola specie, per poi diffondersi anche all’altra.L'autore capo José Tubío, ricercatore in genomi e malattie presso l'USC, ha sottolineato che, poiché lo studio ha confermato che i tumori contagiosi possono saltare tra le specie di vongole marine, ciò potrebbe rappresentare una potenziale minaccia per l'ecologia marina", aggiungendo che sono necessari ulteriori studi per preservare la salute di queste specie.

