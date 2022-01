https://it.sputniknews.com/20220119/john-malkovich-respinto-a-venezia-dallhotel-danieli-ha-il-green-pass-scaduto-14682347.html

John Malkovich respinto a Venezia dall'hotel Danieli: ha il green pass scaduto

John Malkovich respinto a Venezia dall'hotel Danieli: ha il green pass scaduto

L'attore, a Venezia per le riprese di Ripley, nuova serie tv americana ispirata ai romanzi di Patricia Highsmith, non ha potuto usufruire della suite prenotata... 19.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-19T12:55+0100

2022-01-19T12:55+0100

2022-01-19T12:55+0100

mondo

venezia

cinema

hollywood

costume, società e curiosità

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/14682544_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_a97cc6371e5fad14fbced535f4fbcfc8.jpg

Non ha potuto accampare scuse: di fronte alla consueta richiesta in reception di fornire prova del possesso del certificato verde, l'attore statunitense si è visto respinto, essendo sì in possesso di green pass, ma scaduto.Questa la ragione che ha costretto l'attore a trovare una altra sistemazione, non potendo godere della vista direttamente sulla laguna dalle finestre della suite prenotata.Le riprese (e non solo) in epoca di Covid-19 sembrano essere davvero complicate: la scorsa settimana, le assenze nella troupe hanno sfiorato il centinaio, per la maggior parte dovute a positività al virus.L'intera troupe è seguita da una struttura mobile privata "ad hoc", per i problemi di carattere sanitario.Ripley, a cui si deve la presenza dell'attore nella città lagunare, è una nuova serie TV americana ispirata ai romanzi di Patricia Highsmith, scrittrice che ha visto il suo esordio nel lontano 1950 con un romanzo che, seppur non riscosse all'epoca il dovuto successo, fu di ispirazione al film di Alfred Hitchkock L'altro uomo.Vi è un precedente alla vicenda che ha coinvolto Malkovich e la sua troupe: nel 2020 anche le riprese di Mission Impossible 7, con Tom Cruise, avevano subito continui stop, sempre per il coronavirus.

https://it.sputniknews.com/20201216/sfuriata-di-tom-cruise-sul-set---far-rispettare-le-regole-covid-e-una-mission-impossible-9905830.html

venezia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, venezia, cinema, hollywood, costume, società e curiosità, green pass