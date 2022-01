https://it.sputniknews.com/20220119/iss-59a-passeggiata-spaziale-per-i-cosmonauti-russi-14683685.html

Iss, 59a passeggiata spaziale per i cosmonauti russi

Prevista per le ore 12 UTC del 19 gennaio 2022 la 59° passeggiata spaziale del programma russo (la 51° del programma Iss), da parte dei cosmonauti Anton... 19.01.2022, Sputnik Italia

spazio

roscosmos

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/274/07/2740707_0:259:4288:2671_1920x0_80_0_0_c72549564e698cc1488cec4d66003c77.jpg

I due cosmonauti dell’agenzia spaziale Roscosmos, nelle sei ore e mezza di camminata spaziale dovranno integrare il modulo Prichal Node nel segmento russo della Iss.Per completare l’integrazione, Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov, installeranno e collegheranno le antenne del sistema di rendezvous passivo Kurs-P sulla superficie esterna del nuovo modulo russo, reinstalleranno la telecamera, e poseranno un cavo televisivo; infine, installeranno i target di attracco della navicella e i corrimano tra i moduli Nauka e Poisk.Verifiche sulle tute spazialiNella giornata di martedì 18 gennaio, invece, i due cosmonauti hanno effettuato le verifiche per l'attività extraveicolare.In particolare, l'equipaggio russo ha controllato le attrezzature e gli strumenti necessari per la passeggiata spaziale, ha ispezionato le tute spaziali Orlan-MKS n. 4 e n. 5 e si è consultato con gli specialisti del Lead Operations Control Team (Rocket and Space Corporation Energia) e il TsNIIMash Mission Control Center (parte di Roscosmos) sul lavoro imminente nello spazio.

