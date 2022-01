https://it.sputniknews.com/20220119/incidente-sugli-sci-per-lattore-francese-gaspard-ulliel-14684010.html

Incidente sugli sci per l'attore francese Gaspard Ulliel

Incidente sugli sci per l'attore francese Gaspard Ulliel

Il noto attore francese Gaspard Ulliel è rimasto ferito a seguito di una caduta mentre sciava nelle piste di Rosières, località montana nel sud-est della... 19.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-19T12:36+0100

2022-01-19T12:36+0100

2022-01-19T12:36+0100

francia

incidente

cinema

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/14684047_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a189491e0e2834e7f472a6a5c4b7457.jpg

È stato riferito dal canale che l'attore era privo di sensi quando i soccorritori sono arrivati ​​sul posto. Non si sa ancora quale sia il motivo della caduta dell'attore.Secondo il canale, un'ora dopo l'incidente l'attore è stato portato in elicottero al centro ospedaliero universitario di Grenoble.Gaspard Ulliel è ricordato per i suoi ruoli nei film Una lunga domenica di passioni, Saint Laurent e Hannibal Lecter - Le origini del male. Nel 2005 e nel 2017 ha vinto il premio cinematografico nazionale francese Cesar.

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francia, incidente, cinema