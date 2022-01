https://it.sputniknews.com/20220119/gazprom-paventa-stop-alle-forniture-di-gas-in-moldavia-se-non-riceve-pagamento-14689408.html

Gazprom paventa stop alle forniture di gas in Moldavia se non riceve pagamento

Gazprom ha minacciato di interrompere le consegne di gas in Moldavia se non riceverà il pagamento entro il 20 gennaio, come da accordi. 19.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-19T16:05+0100

2022-01-19T16:05+0100

2022-01-19T16:05+0100

economia

russia

gazprom

energia

finanze

moldavia

gas russo

La Russia potrebbe interrompere le forniture di gas alla Moldavia se non riceverà il successivo pagamento, hanno fatto sapere da Chisinau. Moldovagaz non ha avuto il tempo di raccogliere i fondi, quindi oggi si terrà una riunione della Commissione per le situazioni di emergenza, ha aggiunto. A fine ottobre le autorità moldave hanno introdotto lo stato di emergenza nel settore energetico, poiché l'accordo con Gazprom stava per scadere ed i debiti accumulati da Chisinau ne ostacolavano la proroga. Tuttavia il 29 ottobre le parti hanno firmato un nuovo contratto quinquennale.

russia

moldavia

2022

economia, russia, gazprom, energia, finanze, moldavia, gas russo