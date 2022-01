Galli: la Omicron non è poi così debole, anche lei ha fatto i suoi morti

https://it.sputniknews.com/20220119/galli-la-omicron-non-e-poi-cosi-debole-anche-lei-ha-fatto-i-suoi-morti-14685901.html

L’ex professore Massimo Galli, ora in pensione e indagato a Milano per presunti concorsi universitari truccati, dice che i “morti di oggi” non li ha fatti tutti la variante Delta.Sì, è vero “che per certi aspetti ha meno capacità patogena ma non è vero che non ne abbia” Omicron, spiega il professore in pensione, sempre molto attivo su quotidiani e in trasmissioni televisive.Molti non fanno il tamponeAd Agorà, su Rai 3, ha detto che “c'è una quantità enorme di persone che ha l'infezione e non ha fatto il tampone o non lo ha dichiarato dopo averlo fatto in modo privato”.In pratica, secondo il professore Massimo Galli, ci sarebbero degli italiani e delle italiane che non ne vogliono sapere di spendere tra le 50 e le 70 euro di tampone molecolare per verificare se hanno il Sars-CoV-2 o una più banale influenza stagionale.Ad ogni modo, Galli è speranzoso quando guarda ai dati statistici che provengono dal Regno Unito. Certo, le cifre indicano ancora un numero di morti altissimo, con 440 decessi dichiarati il 18 gennaio nel Regno Unito e quasi 95mila nuovi contagi.Galli contro le scuole aperteIl professore Galli ribadisce di essere un chiusurista e di preferire agli alunni che apprendono in classe, quelli che se ne stanno a casa in didattica a distanza.Ridurre le misure? Non se ne parlaIl sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, nei giorni scorsi, aveva affermato che passata la bufera, le misure contro il coronavirus sarebbero state allentate, per far respirare la gente obbligata con le mascherine anche all’aperto.

