Francia, una vittima in spari nel centro di Nizza: polizia cerca aggressore

La sparatoria sarebbe avvenuta nel quartiere Buffa di Nizza. È in corso un'operazione di polizia. 19.01.2022, Sputnik Italia

Una persona è rimasta uccisa oggi a seguito di una sparatoria nel centro di Nizza, città nel sud della Francia, secondo quanto riportato dai media locali.Il sospetto assassino è ricercato dalla polizia. Agli abitanti è stato consigliato di evitare di recarsi nella zona in cui sono avvenuti gli spari."È in corso un'operazione di polizia... La circolazione stradale è stata limitata. Evitare la zona", ha twittato la polizia.Secondo il pm Xavier Bonhomme, colpi d'arma da fuoco sono stati sparati da un agente di polizia durante un'operazione per arrestare i sospetti di un omicidio commesso a Las Planas il 24 dicembre.

francia, sparatoria