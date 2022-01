https://it.sputniknews.com/20220119/forze-lnr-denunciano-schieramento-armamenti-esercito-ucraino-in-villaggio-del-donbass-14691230.html

Forze LNR denunciano schieramento armamenti esercito ucraino in villaggio del Donbass

Il portavoce delle milizie dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Lugansk Ivan Filiponenko: l'Ucraina ha dispiegato armamenti alla periferia del villaggio... 19.01.2022, Sputnik Italia

Le forze di sicurezza ucraine hanno schierato un cannone antiaereo e un mezzo corazzato per il trasporto di soldati vicino alla linea di contatto nel Donbass, ha affermato Ivan Filiponenko, portavoce della milizia popolare dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Lugansk. Secondo Filiponenko, le unità di ricognizione della LNR hanno individuato i mezzi militari alla periferia del villaggio di Nizhnee. Il dispiegamento di armi pesanti vicino alla linea di contatto nel Donbass è vietato dagli accordi di Minsk e dalle ulteriori misure di cessate il fuoco entrate in vigore nell'estate del 2020. Inoltre, è previsto un divieto assoluto di sparare, di condurre azioni offensive e di ricognizione e sabotaggio. Tuttavia a Donetsk e Lugansk le forze armate ucraine sono state ripetutamente accusate di aver violato queste disposizioni. Da parte sua, Mosca ha più volte affermato che Kiev non rispetta gli accordi di Minsk e cerca di rallentare i negoziati per risolvere il conflitto pacificamente. Di recente il ministero degli Esteri russo ha osservato che le autorità ucraine hanno concentrato metà dell'esercito nel Donbass e conducono sporadicamente bombardamenti delle repubbliche non riconosciute anche utilizzando armi proibite. Le tensioni nella regione sono alimentate dagli Stati Uniti e da altri Paesi della Nato, che forniscono all'Ucraina armi e istruttori militari, inoltre hanno aumentato il numero di esercitazioni nel Mar Nero. Mosca crede che l'Occidente stia cercando di creare un contingente militare fisso in prossimità dei confini russi.

