Djokovic possiede 80% azioni società biotech che studia vaccino universale contro il Covid

Il campione della racchetta serbo ha trascorso le ultime due settimane a collezionare titoli sui giornali e nuovi sostenitori non per i successi in campo, ma... 19.01.2022, Sputnik Italia

Il numero uno del ranking Atp Novak Djokovic e sua moglie Jelena hanno acquistato una partecipazione dell'80% nella società biotecnologica danese QuantBioRes a metà del 2020, con la società impegnata in un farmaco "universale" contro il Covid-19, emerge dai documenti dell'azienda.Si dice che la piccola azienda registrata a Soborg, che ha 11 dipendenti in tutta Europa e i cui altri proprietari includono investitori con sede nel Regno Unito e in Serbia, stia lavorando per utilizzare la tecnologia del "modello di riconoscimento risonante" alla base della sua cura anti-Covid e prevede di avviare studi clinici questa estate nel Regno Unito. Il prodotto dell'azienda è un peptide, un inibitore volto a impedire al coronavirus di infettare le cellule umane subito dopo il contatto. La sezione "La nostra tecnologia innovativa" del sito web di QuantBioRes spiega la tecnologia come segue:La spiegazione di QuantBioRes, pubblicata a metà del 2020, prevedeva, con successo, due problemi incontrati dai governi di tutto il mondo nella lotta contro il Covid-19: il fatto che i lockdown lascino gran parte della popolazione non infetta e quindi non immunizzata, e che è improbabile che i vaccini esistenti siano efficaci contro centinaia di potenziali mutazioni del coronavirus che erano già state identificate all'epoca. Ivan Loncarevic, Ad dell'azienda, è stato coautore di un documento intitolato "Possibility to Interfere with Coronavirus RNA Replication Analyzed by Resonant Recognition Model" nell'International Journal of Sciences, una rivista peer-reviewed ad accesso aperto, nel giugno 2021. I documenti di QuantBioRes non specificano quanto Djokovic abbia investito per l'80% della partecipazione sua e di sua moglie nella società. La coppia deve ancora commentare pubblicamente l'informazione.Caso Djokovic e battaglia con governo australianoDjokovic è arrivato in Australia per gli Australian Open il 5 gennaio. Il giorno successivo è stato mandato in un centro di detenzione per immigrati, poiché le autorità non erano convinte dei motivi dell'esenzione medica dello sportivo dalla vaccinazione anti-Covid. Quattro giorni dopo, Djokovic è stato rimesso in libertà su ordine del tribunale, ma venerdì il ministro dell'Immigrazione australiano Alex Hawke ha deciso di revocare nuovamente il visto dell'atleta "per interesse pubblico".

