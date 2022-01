https://it.sputniknews.com/20220119/dati-agenas-sulla-pandemia-in-italia-ecco-le-regioni-piu-a-rischio-14684230.html

Dati Agenas sulla pandemia in Italia, ecco le Regioni più a rischio

Nei reparti di area non critica l’occupazione sale al 30% in Italia, e in 24 ore cresce in 8 regioni, riporta l’Ansa.La percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid-19, invece, risulta essere stabile al 18% in Italia e nelle ultime 24 ore è calata in 6 regioni. Tuttavia, aumenta la percentuale di occupazione in Abruzzo (al 20%), a Bolzano (18%) e in Piemonte (24%).Da questi dati in particolare, dipendono le decisioni del ministro della Salute per il cambio dei colori delle Regioni.La Valle d’Aosta è quella che più di tutte rischia la zona rossa, con l’area medica occupata al 57% (+5% nelle ultime 24 ore) e il 24% di occupazione nelle terapie intensive.Ma sono molte le regioni italiane che rischiano la zona arancione, stante così i dati di occupazione e saturazione degli ospedali.L’unica regione al riparo dal cambio di colore è il Molise, con il 13% di occupazione in area medica (in calo nelle 24 ore) e il 3% in terapia intensiva.La Basilicata ha invece un 25% di area medica occupata e il 3% di terapie intensive, condizione che le mette al riparo da cambi di colore.La Calabria è direttamente da zona rossa per l’area medica (43%), ma le terapie intensive al 17% per ora la salvano.Anche la Liguria è in bilico, con il 40% di area non critica occupata e il 19% delle terapie intensive.

