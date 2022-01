https://it.sputniknews.com/20220119/dal-20-gennaio-ecco-dove-entri-solo-con-il-green-pass-base-obbligatorio-14690180.html

Dal 20 gennaio ecco dove entri solo con il green pass base obbligatorio

Pronti al countdown, mancano solo poche ore e poi anche per entrare dal parrucchiere servirà il green pass obbligatoriamente. Per i vaccinati basterà mostrare... 19.01.2022, Sputnik Italia

Parrucchieri, barbieri e centri estetici, dal 20 gennaio, oltre a svolgere il loro mestiere si trasformeranno anche in controllori di green pass base obbligatorio.Comunque per visitare la Sicilia non servirà mostrare il super green pass, almeno questo Cateno De Luca lo ha ottenuto.Green pass base dall’1 febbraio per tutti, o quasiGreen pass base per tutti, quindi, compresi gli uffici pubblici, i servizi postali, quelli bancari e quelli finanziari. Ma questi solo dall’1 febbraio, si fa quindi ancora a tempo a pagare i bollettini senza il green pass almeno per un paio di settimane.Stessa data, l’1 febbraio, anche per gli altri negozi. Ma c’è suspense e attesa per la firma del nuovo dpcm che contiene l’elenco completo degli esercizi commerciali esentati, quelli dove potremo entrare senza presentare il green pass. Come una volta. Come prima della pandemia.

