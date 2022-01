https://it.sputniknews.com/20220119/cremlino-impossibile-spegnere-il-nord-stream-2-non-ancora-iniziate-le-forniture-di-gas-14685170.html

Cremlino: impossibile spegnere il Nord Stream 2, non ancora iniziate le forniture di gas

Cremlino: impossibile spegnere il Nord Stream 2, non ancora iniziate le forniture di gas

È impossibile far smettere di funzionare il progetto Nord Stream 2, dal momento che le consegne di gas non sono ancora iniziate, ha affermato oggi il portavoce... 19.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-19T14:37+0100

"La Russia è regolarmente e quotidianamente minacciata da qualcuno. Il progetto commerciale internazionale Nord Stream 2 non può essere spento, perché non è stato ancora attivato", ha detto Peskov ai giornalisti, quando gli è stato chiesto della dichiarazione del cancelliere tedesco Olaf Scholz sulla possibilità di spegnere il gasdotto in caso di tensioni in Ucraina.Peskov ha proseguito, affermando che la situazione in Ucraina è tesa e che ulteriori consegne di armi potrebbero aggravarla ulteriormente.Il portavoce del Cremlino ha aggiunto che Mosca vuole che Berlino “presti attenzione” anche a questo.Secondo Peskov, la Russia accoglie con favore gli sforzi di qualsiasi paese per risolvere la crisi Ucraina.All'inizio della giornata, Ankara ha affermato che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva invitato i capi di Stato di Russia e Ucraina Vladimir Putin e Vladimir Zelensky a recarsi in Turchia per discutere e risolvere le divergenze.La scelta del luogo per i negoziati sull'Ucraina è una questione secondaria, la cosa principale è spingere Kiev ad attuare gli accordi di Minsk.Il Cremlino considera l'imminente incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato americano Antony Blinken "estremamente importante", ha affermato Peskov. I capi delle diplomazie di Mosca e Washington dovrebbero incontrarsi questo venerdì a Ginevra.Il portavoce di Putin ha aggiunto che la Russia è ancora in attesa di una risposta scritta dagli Stati Uniti in merito alle proposte di Mosca sulle garanzie di sicurezza.

