https://it.sputniknews.com/20220119/covid-non-passera-hong-kong-ordina-labbattimento-di-massa-dei-criceti-14690343.html

Covid non passerà! Hong Kong ordina l'abbattimento di massa dei criceti

Covid non passerà! Hong Kong ordina l'abbattimento di massa dei criceti

Hong Kong sta seguendo la politica di tolleranza zero della Cina continentale per controllare la pandemia. Ha chiuso le sue frontiere e imposto restrizioni... 19.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-19T16:57+0100

2022-01-19T16:57+0100

2022-01-19T16:57+0100

animali

animalista

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/10495158_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_9701a78dec135964c61c78615bcdeea3.jpg

Il governo di Hong Kong ha ordinato la macellazione di massa dei criceti dopo che 11 roditori sono risultati positivi al Covid-19.I cittadini sono stati genericamente avvertiti di non baciare i propri animali domestici.Secondo i funzionari, un recente cluster di coronavirus nell'uomo è stato ricondotto a un lavoratore di un negozio di animali, e ha spinto a controllare centinaia di animali nel territorio amministrato dalla Cina.I funzionari, tuttavia, hanno detto che non era chiaro se il virus fosse stato trasmesso all'uomo dai criceti importati, ma hanno comunque invitato i residenti a consegnare qualsiasi criceto importato dal 22 dicembre per essere testato ed eutanizzato per prevenire qualsiasi ulteriore diffusione.La segretaria per l'alimentazione e la salute di Hong Kong, Sophia Chan, ha dichiarato in una conferenza stampa che le autorità sono semplicemente caute, nonostante non ci siano prove che gli animali domestici possano infettare l'uomo.Nel frattempo, vari negozi di animali sono stati chiusi e disinfettati in tutta la città.La locale Società per la Prevenzione della Crudeltà verso gli Animali, che gestisce cliniche veterinarie, tuttavia, ha sollecitato un ripensamento sulla decisione.Considerando le misure come premature, il capo del gruppo World Animal Protection Jan Schmidt-Burbach ha detto: “L'abbattimento degli animali dovrebbe essere sempre l'ultima risorsa e incoraggiamo i governi ad esplorare prima altre opzioni, come la quarantena”.Hong Kong ha sottoposto a tampone anche conigli e cincillà, ma finora solo i criceti sono risultati positivi. Sono stati tutti importati dai Paesi Bassi, secondo l'emittente locale RTHK.In tutto il mondo si sono verificati casi di coronavirus accertati in cani e gatti, anche se gli scienziati dicono che non ci sono prove che gli animali abbiano un ruolo importante nel contagio umano.

https://it.sputniknews.com/20200518/coronavirus-un-esperimento-sui-criceti-dimostra-lefficacia-delle-mascherine-mediche-9095256.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

animali, animalista, coronavirus nel mondo