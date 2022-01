https://it.sputniknews.com/20220119/covid-il-regno-unito-dice-addio-a-green-pass-e-mascherine-14687560.html

Covid, il Regno Unito dice addio a green pass e mascherine

Covid, il Regno Unito dice addio a green pass e mascherine

Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato l'abolizione dei passaporti vaccinali (green pass) e dell'obbligo di indossare la mascherina nel Paese. 19.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-19T15:18+0100

2022-01-19T15:18+0100

2022-01-19T15:18+0100

società

regno unito

coronavirus nel mondo

boris johnson

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/10270967_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_173a01f5b94fb25abe01bdbbb543d46d.jpg

Nonostante la spada di Damocle del partygate per le feste a Downing Street in pieno lockdown, il premier britannico Boris Johnson ha annunciato l'abolizione dell'uso obbligatorio del green pass in Inghilterra, dell'obbligo di lavorare a distanza e di indossare le mascherine nei luoghi pubblici. Ha inoltre affermato che il 'piano B', che era stato messo in atto per la variante Omicron, non sarebbe stato esteso dopo il 25 gennaio e che l'Inghilterra si accingeva a riprendere il 'piano A'.Johnson ha aggiunto che il Regno Unito considererà presto il Covid-19 come un raffreddore e toglierà l'autoisolamento.In precedenza, i media britannici avevano riferito che Johnson si stava preparando a rilasciare una serie di dichiarazioni populiste, inclusa l'abolizione delle misure anti-contagio, per il rischio di perdere la guida del governo per il partygate, uno scandalo per le feste che si sono svolte nella residenza governativa di Downing Street durante il lockdown.

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

società, regno unito, coronavirus nel mondo, boris johnson