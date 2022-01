https://it.sputniknews.com/20220119/consulcesi-i-medici-lavorano-in-condizioni-massacranti-a-causa-della-pandemia-14686938.html

Consulcesi: i medici lavorano in condizioni massacranti a causa della pandemia

La situazione per i medici non è delle migliori. Secondo Massimo Tortorella, presidente Consulcesi, network legale a tutela dei medici, “da quando è scoppiata... 19.01.2022, Sputnik Italia

E nel mirino degli ideologi del NO al vaccino ci sarebbero “i medici che lavorano negli ospedali, ma anche i medici di famiglia”, secondo Consulcesi, che ha messo a disposizione un servizio di consulenza gratuita per avere informazioni sulla possibilità di tutelarsi.E di nuovo, Tortorella, citato da Ansa, afferma di essere al corrente “di pazienti che in terapia intensiva minacciano gli operatori sanitari, rifiutano le cure e poi cambiano idea”.Su questo, alcuni sindacati avevano denunciato vera e propria violenza fisica, con tanto di falangi staccate a morsi ad infermieri nelle terapie intensive.Una situazione assurda, in cui “i medici si ritrovano a lavorare”, e così gli ospedali si sono trasformati per loro “in un ambiente ostile e fanno fatica a interpretare la volontà dei pazienti”.In questi mesi, dicono da Consulcesi, sono già tanti i medici e i sanitari che si sono rivolti al network legale per avere assistenza.

