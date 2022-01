https://it.sputniknews.com/20220119/angela-merkel-dice-no-a-offerta-di-lavoro-nellonu-14688062.html

Angela Merkel dice no a offerta di lavoro nell'Onu

Angela Merkel dice no a offerta di lavoro nell'Onu

Secondo la Dpa, la Merkel ha telefonato personalmente al segretario generale delle Nazioni Unite Guterres per rifiutare l'offerta di lavoro. 19.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-19T15:46+0100

2022-01-19T15:46+0100

2022-01-19T15:46+0100

angela merkel

germania

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/08/10517952_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d8c19131232952ecd49a9f1eee24ab46.jpg

L'ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha telefonato personalmente al segretario generale dell'Onu António Guterres per declinare l'offerta di lavoro, ha riferito mercoledì l'agenzia Dpa, citando l'ufficio dell'ex leader del governo tedesco.In precedenza, l'agenzia Dpa, citando fonti delle Nazioni Unite, aveva riferito che il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres aveva proposto all'ex cancelliera tedesca Angela Merkel di dirigere un organo consultivo di alto livello sui beni pubblici globali a beneficio dell'intera umanità. Guterres aveva inviato la proposta alla Merkel per iscritto, ma l'Onu riteneva che l'ex cancelliera difficilmente avrebbe accettato l'offerta di lavoro, scrive l'agenzia. Con la menzione di beni pubblici globali, l'Onu include in particolare la salute globale, la scienza, la pace, la protezione della natura e l'economia mondiale.

https://it.sputniknews.com/20211204/angela-merkel-ai-titoli-di-coda-lultimo-video-online-alla-nazione-e-un-invito-a-vaccinarsi-14045905.html

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

angela merkel, germania, onu