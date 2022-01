https://it.sputniknews.com/20220118/unione-dei-giornalisti-russi-consegna-lettera-a-ministro-esteri-tedesco-a-difesa-di-rt-de-14670001.html

Unione dei giornalisti russi consegna lettera a ministro Esteri tedesco a difesa di RT DE

Unione dei giornalisti russi consegna lettera a ministro Esteri tedesco a difesa di RT DE

L'Unione dei giornalisti russi ha consegnato al capo della diplomazia tedesca, Annalena Baerbock, una lettera sulla tutela dei diritti dei rappresentanti dei... 18.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-18T14:50+0100

2022-01-18T14:50+0100

2022-01-18T14:55+0100

russia

germania

sergey lavrov

rt

russofobia

giornalismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/14670076_0:0:2453:1381_1920x0_80_0_0_75c38f731ada7259b25d48f9434a235f.jpg

L'Unione dei giornalisti russi ha consegnato una lettera al ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, in cui si fa riferimento al rischio di politicizzazione delle attività dei giornalisti russi in Germania.La Russia ha motivo di credere che le autorità tedesche siano direttamente legate al clima ostile che affronta RT DE in Germania, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov durante la conferenza stampa a margine dei colloqui con il capo della diplomazia di Berlino, aggiungendo di auspicarsi che Berlino intraprenda misure per scongiurare questa discriminazione.Mosca non vuole creare ostacoli il lavoro dei giornalisti tedeschi in Russia, ma potrebbe essere costretta a farlo, se la situazione con RT in Germania non si risolve, ha proseguito Lavrov.In precedenza, RT aveva annunciato il lancio di un nuovo canale di notizie 24 ore su 24 in tedesco: RT DE. I suoi studi sono ubicati a Mosca e Berlino. Il canale avrebbe trasmesso notiziari, talk show e documentari, ma, il giorno del lancio del canale, YouTube lo ha bloccato sulla sua piattaforma.Ad agosto RT DE ha ricevuto il rifiuto ufficiale per l'ottenimento di una licenza di trasmissione dal Lussemburgo, con riferimento a "informazioni e analisi da parte delle autorità tedesche". A settembre YouTube ha rimosso definitivamente due canali di RT DE per presunta "violazione delle linee guida della community".Allo stesso tempo, RT DE si collocava al 4° posto in termini di influenza tra le risorse dei media in Germania, entrando in competizione, secondo Tubular Labs, con Deutsche Welle ed altri noti media tedeschi.L'ambasciatore russo a Berlino Sergey Nechaev ha affermato che Mosca risponderà "sicuramente" a queste azioni. Il ministero degli Esteri ha sottolineato che la parte russa sarà costretta a reagire.Secondo quanto comunicato a Sputnik dall'ufficio stampa dell'authority sui media di Berlino-Brandenburgo, il 17 dicembre 2021 l'autorità di regolamentazione ha avviato un procedimento legale contro RT DE Productions GmbH.

https://it.sputniknews.com/20220118/problemi-per-rt-in-germania-lavrov-non-esclude-difficolta-per-media-tedeschi-in-russia-14669173.html

russia

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, germania, sergey lavrov, rt, russofobia, giornalismo