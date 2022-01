https://it.sputniknews.com/20220118/sgarbi-loperazione-scoiattolo-per-berlusconi-presidente-e-ferma-14672683.html

Sgarbi, l’operazione scoiattolo per Berlusconi presidente è ferma

Sgarbi, l’operazione scoiattolo per Berlusconi presidente è ferma

“Se fossi in Berlusconi già oggi cercherei un altro nome. Credo che se lui ha capacità di autotutela già da domani deve cercare altro nome”, sono le parole di... 18.01.2022, Sputnik Italia

Parole che indicano come l’operazione scoiattolo si sia arenata e ormai Berlusconi sarebbe ad un passo dal lasciare il sogno di diventare il presidente della Repubblica Italiana a quasi 86 anni, uscendone al termine del settennato a 92 anni più che suonati.Il politico e storico dell'arte, Vittorio Sgarbi, definito in questa fase il centralinista di Berlusconi, ha affermato:“Al momento l’operazione Scoiattolo si è fermata, lui potrebbe tornare a Roma domani ma se anche su 110 chiamate che dovremmo fare ci rispondessero la metà non sarebbe sufficiente”.A Berlusconi servono almeno 505 voti alla quarta votazione, quella dove basta la maggioranza più uno dei voti per essere eletti. I grandi elettori sono infatti 1.009.Per quanto riguarda Ciampolillo, Sgarbi dice di essere stato chiamato da lui:Berlusconi è tristeSecondo Sgarbi il Cavaliere sarebbe triste, e non perché il prossimo venerdì 21 gennaio dovrà recarsi in tribunale a Bari per rispondere del reato di induzione a mentire al processo sulle escort che si sarebbe portato nelle sue dimore quando era presidente del Consiglio, tra il 2008 e il 2009.Il cavaliere Berlusconi è triste perché non vuole essere scavalcato da Mario Draghi.Il fiume in piena Vittorio Sgarbi, in definitiva, ci svela i retroscena più succosi e interessanti della trattativa andata avanti per giorni tra i grandi elettori e Berlusconi. Ma a quanto pare i tentativi di seduzione non sono bastati per convincere tutti i necessari grandi elettori a votarlo.Del resto già Giovanni Toti domenica aveva lanciato il messaggio a Berlusconi, facendogli capire che sarebbe stato bruciato come Romano Prodi nel 2013.Mentre lunedì è intervenuto Matteo Renzi a mettere la parola fine sui suoi voti per l’uomo di Arcore. E questo vuol dire che neanche gli affiliati di Carlo Calenda voteranno per Berlusconi.Il toto Quirinale è più aperto che mai. Sarà Draghi come auspica anche il New York Times a prendere il testimone da Mattarella? Oppure servirà trovare un altro nome?La partita per il Colle non è ancora iniziata e chissà che i "Viet Cong di Mastella"...

