Russia, Iran e Cina condurranno esercitazioni navali congiunte

Russia, Iran e Cina effettueranno esercitazioni navali congiunte, ha affermato oggi l'ufficio stampa della flotta del Pacifico. 18.01.2022, Sputnik Italia

In precedenza, l'ambasciatore russo a Teheran Levan Jagaryan aveva dichiarato in un'intervista a Sputnik che Russia, Iran e Cina terranno esercitazioni navali congiunte nel Golfo Persico tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.Secondo il diplomatico, il compito principale delle esercitazioni è elaborare azioni per garantire la sicurezza del trasporto marittimo internazionale e combattere la pirateria.Il giorno prima, un distaccamento di navi della Flotta del Pacifico, composto dall'incrociatore missilistico Varyag dell'Ordine delle Guardie di Nakhimov, dalla grande nave antisommergibile Admiral Tributs e dalla grande nave cisterna Boris Butoma, si è schierato in prossimità del porto di Chakhbahar (Iran).Inoltre, le navi russe si riforniranno di scorte di cibo, acqua e carburante.Il distaccamento di navi della flotta del Pacifico ha intrapreso una lunga traversata da Vladivostok pochi giorni prima del nuovo anno 2022.È previsto che durante il periodo di adempimento dei compiti, le navi visiteranno i porti di numerosi stati, inclusa la Repubblica delle Seychelles. Lo scalo sarà programmato in concomitanza con il 105° anniversario della visita dell'incrociatore corazzato Varyag della flotta russa al porto di Victoria delle Seychelles.

