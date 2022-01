https://it.sputniknews.com/20220118/rivelati-in-dettaglio-i-pericoli-del-diabete-14668124.html

Rivelati in dettaglio i pericoli del diabete

L'endocrinologa Olga Koteshkova ha raccontato in cosa consistono i pericoli derivanti dal diabete. 18.01.2022, Sputnik Italia

Il diabete mellito può causare complicazioni pericolose, le persone sedentarie e in sovrappeso sono più suscettibili a questa patologia, ha riferito a Sputnik Olga Koteshkova, direttrice del dipartimento di profilassi e cura del diabete del Centro di Diabete ed endocrinologa presso il dispensario endocrinologico dell'assessorato alla Salute di Mosca.Il 14 novembre è la Giornata Mondiale della lotta contro il diabete.Allo stesso tempo, i sintomi della malattia possono non farsi sentire per molto tempo, senza che una persona sia cosciente del problema, ha osservato il medico. Ha raccomandato almeno una volta all'anno di sottoporsi a una visita medica, per identificare in tempo l'eventuale inizio del diabete.Oltre alle persone in sovrappeso e sedentarie, il gruppo a rischio comprende anche chi soffre di ipertensione, chi ha più di 45 anni e chi ha una predisposizione al diabete o alle malattie cardiovascolari.

