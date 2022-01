https://it.sputniknews.com/20220118/rigopiano-a-cinque-anni-dalla-tragedia-le-famiglie-delle-vittime-chiedono-giustizia-14673635.html

Rigopiano, a cinque anni dalla tragedia le famiglie delle vittime chiedono giustizia

Rigopiano, a cinque anni dalla tragedia le famiglie delle vittime chiedono giustizia

Nel quinto anniversario della tragedia dell'Hotel Rigopiano i familiari delle vittime chiedono che vengano accertate le responsabilità dell'accaduto e che si arrivi almeno ad una sentenza di primo grado per i 25 imputati nel processo.

“Per noi, tutto si è fermato, quel giorno infernale. Anche per quanto riguarda la giustizia è tutto fermo. Il processo è alla fase iniziale, lungaggini a non finire; i periti prendono e perdono tempo, forse per arrivare alla prescrizione”. È la prescrizione l’incubo dei familiari delle 29 vittime della tragedia di Rigopiano. A cinque anni di distanza da quel 18 gennaio del 2017 non c’è ancora una sentenza di primo grado che individui le responsabilità dei 25 imputati nel processo penale e dei 5 relativi al procedimento parallelo per depistaggio. Le accuse vanno, a vario titolo, dal reato di crollo di costruzioni, omicidio e lesioni colpose, fino all’abuso d’ufficio.Per questo il ricordo, portato avanti anche quest’anno con la consueta fiaccolata e la celebrazione liturgica, è offuscato da rabbia e delusione per un processo che resta ancora ancorato alla fase preliminare.“Non hanno fatto nulla per metterli in salvo e neppure ci hanno provato”, accusa Mariangela Di Giorgio, la mamma di Ilaria Di Biase, 22enne di Archi, in provincia di Chieti, rimasta sepolta per sempre sotto macerie, neve e ghiaccio. Lavorava nell’Hotel Rigopiano, era la più giovane dei dipendenti, ricorda la madre, intervistata dalla stessa agenzia di stampa. Sarebbe dovuta tornare a casa il giorno prima della tragedia ma la strada bloccata dalla neve la costrinse a cambiare programmi. Era rimasta nell’albergo assieme ad altre 39 persone, 28 ospiti e 11 dipendenti come lei, in attesa che arrivasse lo spazzaneve per sgomberare la strada. Ma gli appelli restarono inascoltati.Sotto accusa c’è il ritardo nei soccorsi, partiti soltanto attorno alle 20. I primi sopravvissuti vennero estratti dalle macerie soltanto il giorno successivo, 30 ore dopo il disastro.Ai parenti delle vittime è arrivato il messaggio del premier Mario Draghi, che non è potuto essere presente alla commemorazione.

