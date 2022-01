https://it.sputniknews.com/20220118/quirinale-si-vota-solo-se-negativi-al-tampone-ecco-cosa-dicono-giuristi-e-virologi-14664740.html

Quirinale, si vota solo se negativi al tampone: ecco cosa dicono giuristi e virologi

Il centrodestra in pressing per garantire il diritto di voto anche ai grandi elettori positivi. Muro di Pd, M5S e Leu. Ma per virologi e costituzionalisti esistono delle soluzioni per consentire a chi si trova in quarantena di esprimere la propria preferenza.

Chi è positivo al virus non potrà partecipare al voto per eleggere il prossimo presidente della Repubblica. È questa la posizione emersa dalla riunione, durata circa due ore dei capigruppo della Camera.Nonostante l’insistenza del centrodestra, quindi, per ora sembra che non saranno previste deroghe per chi, anche se asintomatico, nei giorni delle votazioni risulterà positivo al virus.L’accesso a palazzo Montecitorio sarà consentito soltanto ai grandi elettori in possesso del green pass di base, quello rilasciato a vaccinati, guariti o negativi al tampone.L’unico correttivo sul quale è stata raggiunta un’intesa, come rende noto l’agenzia Agi, è stato quello di consentire l’accesso all’Aula a chi ha una temperatura superiore a 37 e mezzo, ma dimostri di essere negativo al Covid.A schierarsi contro qualsiasi eccezione alla legge vigente è stato il centrosinistra, con Pd, Cinque Stelle e Leu, mentre il centrodestra ha presentato una serie di proposte per consentire ai grandi elettori positivi al Covid di votare lo stesso, magari da “Covid hotel” nei pressi del Parlamento o a domicilio.Ma il voto non in presenza, ha obiettato qualcuno, porrebbe dei problemi dal punto di vista costituzionale e di regolamento.Le soluzioni in campo per far votare i positiviMa cosa ne pensano i costituzionalisti? Per il presidente emerito della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli, intervistato dall’Adnkronos, i parlamentari hanno il diritto, ma anche il dovere, di adempiere al proprio mandato.La soluzione, quindi, secondo il giurista, potrebbe essere quella di predisporre all’interno del Parlamento “un percorso interno e un luogo che consenta loro di partecipare all’assemblea con queste modalità di sicurezza ed esprimere il loro voto”. Dovrebbe trattarsi, ha spiegato, di una postazione “visibile dalla presidenza” e quindi “controllabile”.Anche per il collega Giovanni Guzzetta sono diversi gli escamotage che potrebbero consentire ai grandi elettori positivi al Covid di esprimere la loro preferenza. Si tratta, ha sottolineato infatti il costituzionalista, sentito dall’Ansa, di “un numero relativamente circoscritto di persone per le quali si chiederebbe una deroga per poter esercitare una funzione di interesse pubblico".“In fin dei conti – ha ricordato appoggiando l’idea della predisposizione di percorsi ad hoc per votare - anche i cittadini escono per andare a fare il tampone pur non essendo guariti”. “Il confinamento – ha concluso - è ragionevole ma non esclude deroghe".Certo, ha aggiunto ai microfoni della trasmissione di Mediaset Stasera Italia, in onda su Rete 4, devono essere prese una serie di precauzioni. In ogni caso, ha spiegato, "se il parlamentare è vaccinato con tripla dose e asintomatico, non credo ci siano problemi a trovare un modo per farlo votare”.

