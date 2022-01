https://it.sputniknews.com/20220118/problemi-per-rt-in-germania-lavrov-non-esclude-difficolta-per-media-tedeschi-in-russia-14669173.html

Problemi per RT in Germania, Lavrov non esclude difficoltà per media tedeschi in Russia

Problemi per RT in Germania, Lavrov non esclude difficoltà per media tedeschi in Russia

I capi delle diplomazie di Mosca e Berlino hanno discusso la situazione dell'edizione tedesca di RT in Germania. 18.01.2022

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha discusso con l'omologa tedesca Annalena Baerbock, durante i colloqui a Mosca, la situazione relativa alla sospensione delle trasmissioni del canale televisivo RT DE (edizione tedesca di Russia Today) in Germania.La Russia ha motivo di credere che le autorità tedesche siano direttamente legate al clima ostile che affronta RT DE in Germania, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.Mosca non vuole creare ostacoli al lavoro dei giornalisti tedeschi in Russia, ma potrebbe essere costretta a farlo, se la situazione con RT in Germania non si risolve, ha proseguito Lavrov."Non vogliamo creare ostacoli al lavoro dei giornalisti tedeschi nella Federazione Russa, ma se necessario, saremo costretti, a prescindere da quanto vogliamo evitarlo, ad intraprendere azioni reciproche", ha sottolineato il ministro russo.In precedenza, il canale televisivo, con riferimento alle parole della direttrice Margarita Simonyan, ha affermato che Russia Today aveva lanciato un nuovo canale di notizie in tedesco 24 ore su 24: RT DE. Gli studi del canale si trovano a Mosca e Berlino e RT DE manderà in onda notiziari, talk show e documentari. Il giorno del lancio del nuovo canale, YouTube lo ha bloccato.

