https://it.sputniknews.com/20220118/playstation-5-in-questi-paesi-europei-si-potra-comprarla-con-dei-coupon-direttamente-dalla-sony-14663072.html

Playstation 5, in questi paesi europei si potrà comprarla con dei coupon direttamente dalla Sony

Playstation 5, in questi paesi europei si potrà comprarla con dei coupon direttamente dalla Sony

Per poter acquistare la console direttamente dalla casa madre si dovrà registrarsi su un'apposita pagina del sito PlayStation. 18.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-18T14:37+0100

2022-01-18T14:37+0100

2022-01-18T14:37+0100

mondo

tecnologia

sony

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/10115871_0:1702:2048:2854_1920x0_80_0_0_ba093ae0adbb188c9853b6d5a2067dc0.jpg

Ieri, lunedì 17 gennaio, la Sony ha annunciato che i residenti di Regno Unito, Germania, Francia, Olanda, Belgio e Lussemburgo potranno acquistare un'edizione limitata della console PS5 direttamente dall’azienda a un prezzo convenzionato, tramite un sistema di coupon per l’acquisto rilasciati dal sito ufficiale.Per poter acquistare la console direttamente dalla casa madre, chi lo desidera, dovrà registrarsi su un'apposita pagina del sito PlayStation.La società non ha specificato quali criteri verranno utilizzati per selezionare le persone che potranno acquistare la console, tuttavia, si presume verranno adottati criteri simili alla promozione già lanciata negli Stati Uniti, dove la multinazionale giapponese aveva indicato una serie di "precedenti interessi e attività".Ogni acquirente selezionato potrà acquistare una sola console, questo per non sconvolgere il sistema di distribuzione tradizionale. Sony ha avvertito che ciò avrebbe dovuto essere fatto entro un tempo limitato dopo aver ricevuto il coupon. Inoltre, la società non garantisce che tutti avranno l'opportunità di acquistare in questo modo la PS5: tutto dipenderà dalle scorte rimanenti.Non è noto se questa promozione sarà disponibile in futuro anche in altri paesi, tuttavia è sicuro che la domanda sarà piuttosto alta, mentre le disponibilità ridotte.Alta domanda, bassa disponibilitàSecondo alcuni portali specializzati, i motivi della forte richiesta sarebbero almeno quattro.In tale contesto, potrebbe essere meglio inquadrato il tipo di iniziativa di vendita diretta e limitata intrapreso dalla casa di Tokyo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, tecnologia, sony